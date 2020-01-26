مصادر: "هيرمس" مستشاراً مالياً لبيع وحدة بنك عوده في مصر

قالت مصادر مصرفية إن مجموعة عوده اللبنانية عينت المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا في صفقة بيع وحدتها بمصر ومكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

وأعلن بنك عوده اللبناني، الخميس الماضي، عن مفاوضاته مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية في خطوة تستهدف تدعيم السيولة لديه والمتانة المالية.

كان المدير المالي لبنك عودة تامر غزالة قال في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبلغ رويترز أن البنك يدرس بيع الوحدة، إن نشاط عوده مصر نما من ثلاثة أفرع استحوذ عليها في 2005 إلى 50 فرعا حاليا بإجمالي أصول 4.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

وفي الآونة الأخيرة، عين بنك أبوظبي الأول محمد عباس فايد رئيسا تنفيذيا لعملياته في مصر قادما من فرع بنك عوده في مصر، حيث كان رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا.