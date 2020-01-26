نمو أرباح بنك الرياض 81% في 2019 لـ5.6 مليار ريال

نمت الأرباح السنوية لبنك الرياض إلى 5.6 مليار ريال في 2019، مقارنة مع 3.09 مليار ريال في 2018، بنمو 81.2%.

وبلغت أرباح بنك الرياض في الربع الرابع 1.1 مليار ريال، مقابل 1.35 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2018.

وحقق بنك الرياض صافي دخل من العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات بلغ 7.8 مليار ريال، مقابل 6.6 مليار ريال في 2018، بنمو 18.2%.

وذكر البنك أن نمو صافي الربح يعود لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة.

كما انخفضت مصاريف الزكاة مقارنة بالسنة السابقة بنحو 61.2%، حيث إن العام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة إلى 2017، في حين ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.8%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى ومصاريف رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى، قابله جزئياً الانخفاض في صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

وذكر بنك الرياض أنه ابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019، غير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة، حيث قام بإثبات الزكاة في قائمة الدخل للعام 2019 وتعديل العام 2018. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.

خلال الربع الرابع من العام 2018، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017، مقابل دفع مبلغ 2,970 مليون ريال. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة للعام 2018 أثر هذه التسوية، حيث ‘ن قائمة الدخل المعدلة تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية حيث انخفض صافي الدخل المعلن عنه للعام 2018 بنحو 1,624 مليون ريال، وانخفضت ربحية السهم من 1.57 ريال إلى 1.03 ريال.

بلغ صافي الدخل قبل الزكاة لفترة 3 أشهر و12 شهر المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 1,241 مليون ريال (31 ديسمبر 2018: 1,352 مليون ريال) و 6,232 مليون ريال (31 ديسمبر 2018: 4,716 مليون ريال) على التوالي. وبلغ صافي الدخل قبل الزكاة لفترة 3 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019 مبلغ 1,676 مليون ريال.