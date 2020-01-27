تراجع أرباح "أبوظبي التجاري" الفصلية 23% إلى 1.04 مليار درهم

تراجعت أرباح بنك أبوظبي التجاري بـ23% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2018 لتصل إلى نحو 1.05 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ حوالي 1.360 مليار درهم.

فيما انخفضت أرباح البنك بشكل طفيف العام الماضي مقارنة مع العام الأسبق لتبلغ نحو 4.790 مليار درهم.

وبلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري 5.24 مليار درهم بنهاية العام 2019 مع تحقيق عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 11.2%، فيما بلغ صافي أرباح الربع الرابع 1.048 مليار درهم، حسب النتائج المالية الصادرة اليوم عن البنك.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 38 فلسا لكل سهم بمبلغ إجمالي قدره 2.64 مليار درهم بما يعادل 50% من صافي الأرباح.

وتستند النتائج المالية إلى أساس البيانات المالية المبدئية للعام 2019 للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني والاستحواذ على مصرف الهلال في الأول من مايو 2019.

وارتفع الدخل من العمليات بنهاية الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 3% عما كان عليه بنهاية الفترة نفسها من العام 2018 ليصل إلى 3.293 مليار درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال.

وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل بنهاية الربع الرابع من العام 2019 "باستثناء تكاليف الاندماج" 35.1% مقارنة بنسبة 39.5% بنهاية العام 2018، الذي يشكل تحسنا بمقدار 440 نقطة أساس "4.40%" نتيجة التزام البنك بنهج منضبط لإدارة التكاليف وتنفيذ خطة الاندماج بكفاءة عالية.

وواصل بنك أبوظبي التجاري بعد الاندماج عملية تخصيص سعر الشراء الشاملة "PPA" التي من المتوقع انتهاؤها بنهاية الربع الأول من العام 2020، وبلغ صافي القروض 250 مليار درهم وودائع العملاء 262 مليار درهم.

بينما ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% وبقيمة 7 مليارات درهم لتصل إلى 102 مليار درهم وتشكل 39% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2019 مقارنة بنسبة 33% بنهاية العام 2018.

وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 95.4% ونسبة تغطية السيولة 127.3% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 100%.

ومكنّت عمليات الاندماج السريعة من تحديد وفورات مستهدفة بقيمة 840 مليون درهم بحلول نهاية العام 2021 وقد حقق البنك بالفعل وفورات بقيمة 350 مليون درهم من خلال الاستفادة القصوى من شبكة الفروع الجديدة وتعزيز الانتاجية والكفاءة.

وقال عيسى محمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري:"شكّل عام 2019 محطةً مفصلية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، حيث ساهم الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في تأسيس مجموعة مصرفية ذات نطاق أوسع وكفاءة أعلى لتتمكّن من تحقيق المزيد من النمو وترسيخ مكانتها كمؤسسة مصرفية رائدة في دولة الإمارات".

وأضاف: "يقدّم البنك خدماته لأكثر من مليون عميل بمرونة عالية تمكّنه من الحفاظ على أدائه والتأقلم مع مختلف التغيرات الاقتصادية، والاستفادة بشكل فاعل من الفرص الجديدة المُتاحة مع مضيّ الاقتصاد الإماراتي قدُماً في مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي".

من جهته قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: "كان عام 2019 عاماً حافلاً بالعديد من الإنجازات لمجموعة بنك أبوظبي التجاري حيث رسخت المجموعة مكانتها كمؤسسة مصرفية أكبر وأقوى وتمكّنت مجدداً من تحقيق نتائج متميّزة وأداءٍ قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية. وقد أعلن البنك عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 5.244 مليار درهم وعائد على حقوق المساهمين بقيمة 11.2% ".

وأضاف: "بعد اكتمال عملية الاندماج القانوني بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في شهر مايو من العام 2019، تقدّمنا بخطى ثابتة ومتسارعة نحو استكمال عملية توحيد الأعمال مع الاستمرار في تطوير الكفاءات البشرية والأعمال والحلول المصرفية الرقمية ".