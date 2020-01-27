بلاك روك: لجوء لبنان لصندوق النقد أصبح حتمياً

قال المدير العام للأسواق الناشئة في بلاك روك، عامر بساط، إن لبنان بحاجة إلى "قرار سياسي جاد لإعادة هيكلة الديون، يكون على أثره برنامج اقتصادي بدعم خارجي" من مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد والبنك الدولي.

وأضاف بساط في مقابلة مع "العربية" أن من غير المقبول إعادة الحلول المؤقتة للأزمة الاقتصادية في لبنان، "ونعيد كل ستة أسابيع حلاً مؤقتاً للتمويل، ولبنان بحاجة لقرار سياسي بهذا الشأن".

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واعتبر أن هيكلة الدين العام اللبناني الضخم البالغة نسبته حوالي 160% من إجمالي الناتج المحلي أصبحت "حتمية وضرورية ولم تعد ترفاً".

وسلط الضوء على أهم سؤال في هيكلة الدين، والذي على الحكومة أن تحدده، في مقدار النسبة الواجب تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي.

واستدرك بساط بالقول إن النسبة بتقديراتنا أن اقتصاد لبنان بوضعه الحالي يمكنه تحمل نسبة دين تتراوح بين 60% و80%، وعلى الحكومة أن تفكر في خطة خفض للدين من نسبته الحالية 160%.

ووصف بساط عملية إعادة هيكلة الدين اللبناني، بأنها "ليست سهلة بل ومعقدة وملحّة".

ولم يتفق مع المصطلح الدارج الذي وصفه بأنه بات "متداولا بشكل شعبوي"، وهو "هير كات" أو الاقتطاع من الديون، مؤكداً أن هيكلة الدين اللبناني تتطلب Menu Approach أو طريقة ممنهجة تشمل مسارات عدة.

ومن بين المسارات المعقدة، اقترح بساط الجمع بين عدة حلول، مثل خفض قيمة أصل الدين، وتمديد آجال الاستحقاقات للديون، وخفض الفائدة على الدين، وكلها معاً ستعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وأشار إلى أن البنوك والقطاع الخاص اللبناني بات رهينة عند البنك المركزي بسبب الودائع الموجودة لديه بقيمة 120 مليون دولار.

وأكد أن العمل على برنامج اقتصادي شامل بدعم خارجي من صندوق النقد الدولي، يرافقه إعادة هيكلة لميزانية بنوك لبنان، سيكون إحدى أهم الخطوات للخروج من الأزمة.

وحول رسملة البنوك، قال بساط إنها ستكون أيضاً معقدة، ويمكن البدء بها عبر إعادة رسملة من ملاك البنوك أنفسهم، وطلب المساعدة من القطاع العام والقطاع الخارجي، وقد نضطر إلى نوع من إعادة هيكلة للودائع، فالأرقام ضخمة، ومطلوب التحرك بهذه الخطوات بشكل لا يؤثر على الودائع.

وحول السعر المنطقي لليرة اللبنانية، قال بساط إن الذي يحدد ذلك هو مقدار العرض والطلب على الدولار، مشيراً إلى أن العرض يقل كثيراً عن الطلب في السوق اللبنانية، وأن البنك المركزي لا يمكنه رفع فائدة الليرة، وأن المطلوب هو برنامج إصلاح اقتصادي شامل يعيد عرض الدولار في الاقتصاد إلى وضع ملائم.