نظام جديد لتقييم شركات الصرافة في الإمارات

بدأ مصرف الإمارات المركزي تطبيق نظام لتقييم شركات الصرافة، حسب الملاحظات التي ترد أثناء عمليات الرقابة الدورية من قبل "المركزي" على أعمال تلك الشركات.

ويقضي النظام بتصنيف الشركات إلى 4 درجات حسب المخاطرة، حيث يتم منح الشركة نقاطاً بأربعة ألوان رئيسة، وهي: الأحمر، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر، من أجل أن تواكب التغييرات وتلبي المتطلبات والقوانين والقواعد المنظمة الصادرة عن المصرف المركزي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، تعمل في الدولة 140 شركة صرافة، منها 90 شركة في دبي لديها 385 فرعاً، و30 شركة في أبوظبي تمتلك 192 فرعاً، إلى جانب 11 شركة في الشارقة لديها 133 فرعاً.

وقال فؤاد الفردان، المدير التنفيذي لشركة خليل الفردان للصرافة، إن التقييم السنوي الممنوح لشركات الصرافة والتحويلات المالية، يتضمن تصنيف الشركات حسب أربعة ألوان رئيسة، وهي: الأحمر، والبنفسجي، والأصفر، والأخضر.

وقال لـ "الاتحاد"، إنه بناء على نقاط هذا التصنيف يتم السماح للشركات بعدد من المزايا مثل تجديد الرخصة التجارية أو افتتاح فروع جديدة، وغير ذلك، بشرط تلبية المتطلبات الرئيسة مثل رأس المال وخلافه من المتطلبات.

وأوضح أنه من خلال الرقابة الدورية على أعمال الشركة كل 3 أشهر (أو أقل)، يرصد مفتشو "المركزي" بعض الملاحظات، ويتم وضعها كنقاط "حمراء" أو باللون "البنفسجي"، أو "الأصفر"، أو "الأخضر" حسب درجة خطورتها، ومن ثم يتم منح الشركة مهلة لتعديل تلك الملاحظات والعمل على تجنبها أو إزالتها، فإذا لم تلتزم توضع ضمن النقاط الخاصة بالتقييم السنوي.

وعن أهمية ذلك التقييم السنوي، أجاب الفردان، بأنه في حال حصول شركة الصرافة على نقطة واحدة حمراء، فإنها قد لا تستطيع تجديد الرخصة التجارية التي تصدر لها من الدائرة الاقتصادية، حيث يتطلب ذلك الحصول على تقرير "عدم ممانعة" من المصرف المركزي.