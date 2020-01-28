نمو الأرباح السنوية لـ"أبوظبي الأول" 4% إلى 12.5 مليار درهم

بلغ صافي أرباح مجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتية 12.5 مليار درهم خلال عام 2019 بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع 12 مليار درهم خلال 2018.

وبلغت قيمة العائد على السهم الأساسي 1.10 درهم، حسب النتائج المالية الصادرة اليوم الثلاثاء عن البنك.

وأظهرت البيانات تحقيق صافي ربح قدره 3.081 مليار درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 2.933 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بنسبة نمو قدرها 5%.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 20.2 مليار درهم بارتفاع 4%، ما يعكس الأداء القوي لأعمال البنك الأساسية في ظل التحديات الراهنة، وحقق البنك مستوى سيولة قويا ومعدل تمويل جيدا، وبلغ معدل تغطية السيولة 129%.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلسا للسهم ليبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.08 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وحافظت المجموعة على رسملة قوية، حيث ارتفع معدل حقوق الملكية – الشق الأول بنسبة 13.5% مقارنة مع 12.4% في عام 2018 وبما يتخطى المتطلبات التنظيمية.

وبلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات "باستثناء تكاليف الاندماج" 26.8%، وبلغت القروض والسلفيات 408 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 8% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019، كما بلغت ودائع العملاء 519 مليار درهم بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2019.