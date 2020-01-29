نمو أرباح "البنك الأهلي" الفصلية 26% إلى 3.4 مليار ريال

سجل البنك الأهلي التجاري أرباحاً أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 3.4 مليار ريال. وتشكل هذه الأرباح نموا بستة وعشرين في المئة مقارنة مع الربع الأخير من 2018.

أما بنهاية العام فقد حقق البنك نمواً بصافي الربح السنوي بـ18% إلى 11.401 مليون ريال مقارنة مع العام 2018.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 18.8% بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات وكذلك انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى، وفي المقابل انخفضت رسوم الخدمات المصرفية و الدخل من تحويل عملات أجنبية.