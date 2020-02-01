لبنان.. تنظيم جديد لعلاقة البنوك مع عملائها خلال أيام

قال وزير المالية اللبناني غازي وزني لقناة إل.بي.سي اليوم السبت إن الحكومة تلقت تعميم مصرف لبنان (البنك المركزي) لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها وستقوم بدراسته والبت في الأمر خلال أيام.

وفرضت البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الودائع ومنعت معظم التحويلات إلى الخارج منذ أكتوبر في محاولة لمنع خروج رؤوس الأموال بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل احتجاجات مناهضة للحكومة.

لكن السلطات لم تحدد قيودا رسمية لرأس المال تنظم هذه الإجراءات.

وطلب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية في الشهر الماضي من حكومة تصريف الأعمال وقتئذ بهدف صياغة إجراءات لضمان معاملة جميع العملاء على قدم المساواة.

وصرح سلامة لقناة إل.بي.سي اليوم السبت أن التعميم قُدم لرئيس الوزراء حسان دياب ووزير المالية قبل 10 أيام.

وأضاف أنهما إذا وافقا على التعميم فإنه "لن يتضمن تدابير استثنائية".

وتابع "الأعمال ستتواصل في المصارف كالمعتاد... الهدف هو إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن".

وأكد وزني استلام التعميم وأضاف "سنقوم بدراسته وسنبت بالأمر خلال أيام".