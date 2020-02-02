تراجع أرباح مصرف الإنماء الفصلية 51% لـ 509 مليون ريال

تراجع سهم مصرف الإنماء بنحو 3% في سوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول، اليوم الأحد، بعد إعلان النتائج المالية السنوية للمصرف المنتهية 31 ديسمبر 2019، حيث تراجع صافي ربح المصرف 11.3% العام الماضي إلى 2.535 مليار ريال، مقارنة مع 2.857 مليار ريال أرباح العام 2018.

وبلغت أرباح مصرف الإنماء في الربع الرابع 508.7 مليون ريال، بتراجع 51%.

وفسر المصرف في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، انخفاض صافي دخله بعد الزكاة بنسبة 11%، نتيجة لتعديل صافي أرباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل.

وجرى بموجب اتفاقية الزكاة تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017، وتم هذا التعديل في صافي الربح لسنة المقارنة بسبب تغيير السياسة المحاسبية خلال العام 2019 لإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام بدلاً من الإثبات في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كما هو متبع سابقاً.

وذكر المصرف أنه بناء على تلك التسوية، جرى تعديل صافي الدخل للعام الماضي 2018 المعلن عنه في حينه من مبلغ 2,517 مليون ريال إلى مبلغ 2,857 مليون ريال كما تم تعديل ربحية السهم للعام 2018 من 1.69 ريال إلى 1.92 ريال ، إضافة إلى خصم مبلغ 282 مليون ريال كمصروف زكاة العام 2019.

وقال المصرف في بيانه إن صافي الدخل قبل الزكاة يعطي مقارنة أكثر واقعية، حيث ارتفع صافي الدخل قبل الزكاة بنسبة 12% نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات نسبة 16%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار، إضافة إلى ارتفاع الدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل صرف العملات، ودخل الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 20% نتيجة لارتفاع المخصصات، ومصروفات الرواتب، والمصروفات العمومية والإدارية.

تم استبعاد 10 ملايين سهم باعتبارها - أسهم خزينة - عند احتساب ربح السهم.

ابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019م، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإفصاحات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام المصرف بتغيير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام 2019م وتعديل أرقام المقارنة للعام 2018م وذلك بدلاً من الإثبات في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المتبع سابقاً.

خلال الربع الرابع من العام 2018م، توصل المصرف إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجبها تم تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017م، ونتج عن التسوية صافي مبالغ مستردة للمصرف بلغت 263 مليون ريال.

تضمّنت قائمة الدخل المعدلة للعام 2018م الأثر الناتج عن تغيير السياسة المحاسبية المشار إليها أعلاه وكذلك أثر اتفاقية التسوية بين المصرف وهيئة الزكاة والدخل كما تم توضيحه أعلاه.

وإلى ذلك، قال رئيس الاستشارات الاستثمارية لدى جي أي بي كابيتال "GIB Capital"، عبد الله الحامد، إن نتائج مصرف الإنماء جيدة، خاصة أن معدل نمو محفظة القروض لديه تجاوزت متوسط معدل نمو القطاع.

وأضاف في حديثه لـ "العربية نت" إن المهم عند النظر في نتائج أعمال المصرف هو رؤية نمو جيد في محفظة الإقراض للبنك، وهذا الأمر يحدث، وهذا النمو تقريبا ضعف نمو الإقراض في القطاع المصرفي، كما استطاع البنك أيضا تنمية محفظة الودائع بما يقارب 13%، وهي نسبة ممتازة.

وأشار إلى أن اللبس الذي أصاب المستثمرين "هو المخصص الذي اقتطعه البنك وعكسه على سنة المقارنة وهي 2018. ولكن بشكل عام، البنك ينمو بنسب نمو جيدة، أعلى من متوسط القطاع والأهم هو مستمر في الإقراض بوتيرة تصاعدية وبهوامش ربحية جيدة".

وأوضح أن البنوك أضافت 80 مليار ريال إلى محافظها من الإقراض العقاري في 2019، بما يمثل 5 أضعاف الاقراض العقاري في 2018.

وذكر أن هناك فرصا كبيرة لنمو القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، فمع تحسن مستويات البطالة، أصبح تعاملات الأفراد أكثر مع البنوك، كما حققت نمو القروض الموجه للشركات نموا بأعلى مستوى في 3 سنوات، خلال الربع الرابع من العام الجاري.