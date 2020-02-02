تركيا.. عمليات بيع كبيرة للأوراق المالية الحكومية

أظهر تقرير "تقييم التحليل النقدي" الشهري في تركيا، أن المستثمرين الأجانب في تركيا أجروا، في الفترة ما بين 17 و24 يناير الماضي، عمليات بيع كبيرة للأوراق المالية الحكومية، بما في ذلك 118.5 مليون دولار في الأسهم و49.5 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء.

وأضاف التقرير الذي نشرت بياناته صحيفة الشرق الأوسط، أن المستثمرين الأجانب باعوا منذ بداية العام الجاري، ما مجموعه 616.7 مليون دولار من الأوراق المالية الحكومية.

وشهد العام الماضي بيع المستثمرين الأجانب 682.7 مليون دولار من الأسهم، في حين بلغت التدفقات الخارجية من سوق الأوراق المالية 3.946 مليون دولار.

ونبه التقرير إلى أن حصة الأجانب في سوق الأوراق المالية بلغت 61.9% اعتبارا من 24 يناير الماضي، مقارنة بـ63.4% في الأسبوع السابق عليه. فيما كانت عند مستوى 65.5% قبل عام.

وشكك التقرير في صحة تصريحات وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخرا، والتي اعتبر فيها أن 2020 سيكون عاما مهما للاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

من جانبه، قال رئيس مكتب الاستثمار في تركيا، أردا أرموت، خلال منتدى الاستثمارات السياحية 2020 في إسطنبول، إن تركيا لم تحصل على حصة كبيرة بما يكفي من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت 1% على مدى السنوات الـ17 الماضية.

من جهة ثانية تتزايد قيمة القروض المعدومة، في ظل عجز المقترضين عن سداد ديونهم وإفلاس آلاف الشركات الصناعية والتجارية نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وبحسب هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، هوت أرباح بنوك تركيا في 2019 بنسبة 8.1% للمرة الأولى منذ 6 سنوات. وقالت الهيئة إن قيمة القروض المعدومة زادت بنسبة 5.33% في 2019 على أساس سنوي.

وكشفت تقارير في ديسمبر الماضي، عن أن قيمة القروض المتعثرة في البلاد وصلت إلى 142 مليار ليرة (23.8 مليار دولار تقريبا)، مشيرة إلى أن أزمة العملة الصعبة التي تشهدها البلاد منذ العام 2018 دفعت معدلات الفائدة التي يدفعها المقترضون لأرقام مرتفعة جداً، ما تسبب في عجزهم عن دفع تلك القروض.