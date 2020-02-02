سلطنة عمان.. ارتفاع الإقراض المصرفي 3% لـ 26 مليار ريال

ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الإيداع بنسبة 3% ليصل إلى 8ر25 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019.

وأوضحت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زاد بنسبة 6ر2% ليصل الى 8ر22 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019، بحسب صحيفة الوطن.

واستحوذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 1ر46% يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 2ر45% أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 4ر5% وقطاعات أخرى بنسبة 4ر3%.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 7ر1% ليصل إلى 2ر23 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019 وشهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 3ر2% لتصل إلى 8ر14 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019.

وعند النظر الى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 5ر50% ثم قطاعات الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة قاربت على 5ر29% و7ر17% على التوالي أما النسبة المتبقية 3ر2% فتوزعت على قطاعات أخرى.