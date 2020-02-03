تراجع تحويلات الأجانب بالسعودية 8% لـ125 مليار ريال في 2019

بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية 11.55 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعة 16.5% عن مستواها في شهر نوفمبر السابق له عندما بلغت 9.91 مليار ريال.

وعلى مستوى سنوي، سجل إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة تراجعاً بنسبة 8% لتصل إلى 125.5 مليار ريال نهاية عام 2019، مقارنة مع 136.4 مليار ريال في عام 2018.

وتأثرت قيمة التحويلات الشخصية للأجانب في المملكة، مع تطبيق الضوابط الجديدة للمقابل المالي، للوافدين ومرافقيهم.

ويعكس الفارق في التراجع في قيمة هذه التحويلات بين عامي 2018 و2019 مبلغ حوالي 11 مليار ريال.

وجاء أكبر انخفاض في قيمة تحويلات الأجانب في شهر فبراير 2019 عندما بلغت 9.6 مليار ريال متراجعة بنسبة 25% عن مستواها في فبراير 2018.

وعلى الجانب الآخر بلغ إجمالي تحويلات السعوديين للخارج خلال شهر ديسمبر الماضي مبلغ 4.96 مليار ريال بزيادة 9% عن مستوى 4.53 مليار ريال في ديسمبر 2018.