أرباح "المشرق" تتراجع 1.3% الربع الأخير من 2019

تراجعت أرباح بنك المشرق خلال الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 1.3%، على أساس سنوي.

وبحسب بيان صحافي للبنك، بلغت أرباح البنك خلال الربع الرابع بعام 2019 نحو 308 ملايين درهم، مقابل نحو 312.2 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2018.

وصعدت القروض في الربع الأخير من العام الماضي إلى 76.2 مليار درهم، مقابل نحو 69.3 مليار درهم، بنسبة زيادة 10%.

وارتفعت أرباح البنك السنوية بشكل طفيف إلى 2.07 مليار درهم في 2019، مقارنة بأرباح قدرها 2.06 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2018.

وانخفضت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 1.5% على أساس سنوي، فيما استقرت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد عند مستوى مرتفع، وبقيت نسبة الدخل غير المرتبط بالفوائد إلى الدخل التشغيلي (وهي الأفضل في فئتها) مرتفعة عند 38.2%، كما حقق الدخل الاستثماري نمواً كبيراً وصل إلى 150 مليون درهم في عام 2019 مقابل 27 مليون درهم في 2018.

وبلغت نسبة الأصول السائلة 32.6%، بينما وصلت المبالغ النقدية والأرصدة لدى البنوك الأخرى في 31 ديسمبر 2019 إلى 47.5 مليار درهم، فيما بقيت نسبة كفاية رأس المال ونسبة رأس المال من المستوى 1 فوق الحد الأدنى المسموح به بكثير وفقاً للأنظمة السارية حيث بلغتا 16.3% و15.1% على التوالي.

وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 11.8% ليصل إلى 159.4 مليار درهم، بينما نمت القروض والسلف بنسبة 10% لتصل إلى 76.2 مليار درهم مقارنة مع ديسمبر 2018، وشهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 9.3% خلال العام لتصل إلى 91 مليار درهم، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى قوي بلغ 83.7% في 31 ديسمبر 2019، فيما بقيت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض ثابتة عند 3.6% في نهاية شهر ديسمبر 2019، وبلغ إجمالي مخصصات القروض والسلف 4 مليارات درهم، ويمثل ذلك تغطية بنسبة 116.8% للقروض المتعثرة.