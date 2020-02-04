الراجحي المالية: هذا تأثير كورونا على سوق السعودية ونتائج "الجزيرة" ليست مخيبة

قال رئيس الأبحاث في الراجحي المالية، مازن السديري، في مقابلة مع قناة "العربية" إن تأثير كورونا مباشر على أسعار البترول، حيث انخفض الاستهلاك الصيني من النفط 30%، والصين تشكل 40% من وزن النمو في السنوات القادمة.

وأضاف "سيتي بنك توقع أن ينخفض نمو الناتج الصيني إلى 4.8%، بعد وصوله إلى 6.1%، وهو الأدنى منذ 3 عقود إلا أن هذا الهبوط مؤقت، خاصة أن الصين تعاملت مع الموضوع بصرامة، فتم إغلاق عدد كبير من المصانع والمحال التجارية".

وأكد السديري أن ما يحدث بشأن كورونا مؤقت ولن يكون دائما، وسيكون له أثر في الربع الأول لكن باقي أرباع السنة لن يكون له تأثير على السوق.

وحول نتائج بنك الجزيرة قال السديري "لا أرى نتائج بنك الجزيرة في الربع الرابع من مخيبة، والبنك حقق ارتفاعاً في القروض حيث نمت من 44 إلى 49 على أساس ربعي، فيما كان النمو أقل من 1%، في العامين الماضيين".

وأكد أن القروض قصيرة الأجل المتعلقة باكتتاب أرامكو رفعت العائد على أصول عدد من البنوك في السعودية بالربع الرابع من 2019.

يشار إلى أن الأرباح الفصلية لـ"بنك الجزيرة" بلغت 247.3 مليون ريال، مقارنة مع خسائر بلغت 350 مليون ريال في الربع الأخير من 2018. أما بالنسبة للعام بأكمله فقد نمت الأرباح بـ162% إلى 991 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 162% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006 إلى 2017.