نمو أرباح "الجزيرة" 162% إلى 991 مليون ريال في 2019

كشفت البيانات المالية لبنك الجزيرة نمواً بالأرباح الصافية الفصلية والسنوية للبنك بنسبة أفضل من متوسط توقعات المحللين.

وقد بلغت الأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي 247.3 مليون ريال مقارنة مع خسائر بلغت 350 مليون ريال في الربع الأخير من 2018. أما بالنسة للعام بأكمله فقد نمت الأرباح بـ162% إلى 991 مليون ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفع صافي الدخل بنسبة 162% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006 إلى 2017.

علاوة على ذلك هناك ارتفاع في دخل العمليات بنسبة 12% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة دخل الأدوات المالية ودخل العمليات الأخرى.

بالإضافة لارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 12% وذلك بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى، قابله انخفاض في مصاريف الإيجارات والمباني.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة التمويل والاستثمارات 2.05 مليار خلال العام الماضي، مقابل 1.9مليار ريال خلال العام قبل الماضي بارتفاع 8%. أما إجمالي ربح العمليات فبلغ 2.97 مليار خلال العام السابق، مقابل 2.66 مليار ريال خلال العام قبل السابق بزيادة 11.7%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال العام الماضي 49.66 مليار ريال، مقابل 40.89 مليار ريال خلال العام قبل السابق بارتفاع 21.4%.

وبلغت ربحية السهم بالريال 1.21 ريال خلال العام الماضي، ومقابل 0.5 ريال خلال العام قبل السابق.