مصر تطرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة في النصف الأول

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام، مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.



وأضاف في جلسة نقاشية مع الجمعية المصرية لمخاطر الائتمان الليلة الماضية أن يجري القيام بجولة ترويجية لطرح أسهم بنك القاهرة في الولايات المتحدة.



وقال الإتربي "عاوزين (نريد) نوصل أننا نبيع 45% (من أسهم بنك القاهرة)... البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جي.دي.آر (شهادات إيداع دولية).



"ممكن مستثمر أجنبي يأخذ حصة... الجولة الترويجية هي التي تحكم".