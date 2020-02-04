"بلوم" لـ"العربية": لا نية أو مفاوضات لبيع "بلوم مصر"

نفت مصادر في بنك بلوم اللبناني لقناة العربية، وجود أي نية أو أي مفاوضات لبيع عملياته في مصر.



جاء ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام مصرية أن بنك بلوم تلقى عرضاً من أحد البنوك السعودية الكبرى للاستحواذ على بنك بلوم مصر.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن أكد بنك أبوظبي الأول أنه يجري مفاوضات للاستحواذ على عمليات بنك عوده اللبناني في مصر، ما أثار التكنهات باحتمال أن تتجه بنوك لبنانية أخرى للتخارج من أسواقها الخارجية لتوفير سيولة تدعم مراكزها في لبنان.

إلا أن مصادر بلوم أكدت أنه يتمتع بملاءة رأسمالية كافية، ولا يحتاج إلى القيام بتخارجات.