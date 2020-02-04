3 آلاف دولار شهرياً لمن يمتلك مليون دولار في بنوك لبنان

خفضت مصارف عدة في لبنان سقف السحوبات بالدولار بنسبة 50% بدءا من مطلع الشهر الحالي، في إجراء جديد يؤكد على شح الدولار في البلاد.

وبات السقف المسموح به في عدد من المصارف لا يتخطى 600 دولار من الودائع التي تقل عن مئة ألف دولار، أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً.

وفي تصريحات سابقة، أكد مدير عام "فرنسبك" أحد أكبر المصارف في لبنان ونائب رئيس جمعية المصارف، نديم القصّار لـ"العربية.نت" "صحّة هذه الإجراءات، لأن الدولار على حدّ قوله "تحوّل إلى سلعة غير متوفّرة في السوق اللبناني بشكل سهل ومَرِن كما في السابق، ونحن كمصارف نعمل على تأمينها من الخارج عبر شحنها بطائرات خاصة إلى لبنان مقابل بدل مالي مرتفع".

وأوضح "أن شحن العملة الأجنبية لن يكون إلى ما لا نهاية، خصوصاً أن العمليات المصرفية متوقّفة. ففي السابق كنّا نأتي بالدولار من الخارج ونضخّه في الأسواق ليعود مجدداً إلى المصارف من ضمن الدورة الاقتصادية، لكن الوضع تغيّر الآن وباتت العملية صعبة ومُكلفة ما دفعنا كمصارف إلى تخفيف "استيراد الدولار".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة بدأت تتفاقم في 17 أكتوبر الفائت، مع انطلاق حراك شعبي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأدّت هذه الأزمة إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء الى أكثر من 2000 ليرة مقابل الدولار، ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى إنه بات من شبه المستحيل الحصول عليه.