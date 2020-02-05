المركزي الكويتي يطرح "سندات وتورق" بـ240 مليون دينار

طرح بنك الكويت المركزي سندات وتورق بقيمة 240 مليون دينار، بمعدل عائد 2.75%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي تمت تغطية الإصدار بواقع 12.15 مرة، علماً بأن إجمالي الطلب عليه سجل 2.92 مليار دينار.

وبلغ أجل الإصدار نحو 3 أشهر، إذ تستحق تلك السندات في 5 مايو القادم.

ويتوافق عائد وأجل الإصدار مع آخر طرح للسندات الكويتي الذي تم الأسبوع الماضي بقيمة 200 مليون دينار، وفقا لصحيفة "السياسة".

والسندات والتورق المقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وأحد الأدوات لتنفيذ السياسة النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.

وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من أدوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف نحو تخفيض الضغوطات على رؤوس أموالها، ورفع معدل كفايتها.