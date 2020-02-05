تضاعف أرباح "بنك البلاد " الفصلية لـ326 مليون ريال

تضاعفت أرباح "بنك البلاد" نحو مرة ونصف في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2018 لتبلغ 326 مليون ريال، حيث جاءت الأرباح الفصلية دون متوسط التوقعات البالغة 333 مليون ريال.

وتضاعفت الأرباح السنوية خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2018، لتتجاوز 1.2 مليار ريال.

وأرجع البنك نمو الأرباح السنوية إلى ارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات. كذلك انخفضت مصاريف الزكاة بأكثر من 70% مقارنة بعام 2018 ، الذي تضمن تسوية المطالبات الزكوية من عام 2006 وحتى نهاية 2017.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية تداول قال البنك إنه "ابتداء من الربع المنتهي في يونيو 2019م، وبما يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قام البنك بتغيير سياسته المحاسبية لإثبات الزكاة. حيث قام البنك بإثبات الزكاة في قائمة الدخل للعام 2019م وتعديل العام 2018م. وفي السابق، كان يتم إثبات الزكاة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين".

وأضاف "خلال الربع الرابع من العام 2018م، توصل البنك إلى اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017م، مقابل دفع مبلغ 393 مليون ريال سعودي. كما تتضمن قائمة الدخل المعدلة للعام 2018م أثر هذه التسوية. حيث أن قائمة الدخل المعدلة تتضمن الأثر الناتج عن اتفاقية التسوية حيث انخفض صافي الدخل المعلن عنه للعام 2018م بنحو 498 مليون ريال سعودي، وانخفضت ربحية السهم من 1.48 ريال سعودي إلى 0.82 ريال".

وذكر البنك أنه تم احتساب ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018 بتقسيم صافي دخل الفترة بعد الزكاة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة ، وهو 746 مليون سهم ، لتعكس بأثر رجعي تأثير تغير عدد الأسهم نتيجة لإصدار أسهم المنحة.