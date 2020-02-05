مصرف البحرين المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر خفض سعر الفائدة على الإيداع لأجل شهر بمقدار 15 نقطة مئوية إلى 2.45% من 2.6%.



وقال البنك إن التحرك "يأتي... في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين".



وأبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع وسعر الفائدة للإيداع لأجل ليلة واحدة دون تغيير عند 2.25% و2% على الترتيب.



كما لم يطرأ تغير يُذكر على سعر الفائدة للإقراض عند 4%.