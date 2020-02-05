"ساما" تطرح مسودة قواعد التأمين المصرفي بالسعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" طرح مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية العموم والمختصين والمهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة.

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وتأتي هذه الخطوة استمراراً لدور المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على جميع احتياجاتهم المالية من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن.

وتعد قواعد أعمال التأمين المصرفي وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي لرفع الوعي التأميني.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، داعية العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال 14 يوماً، بدءاً من 5 فبراير 2020 عبر البريد الإلكتروني IC.Pol@SAMA.GOV.SA، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx.