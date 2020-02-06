نمو الأرباح الفصلية بـ"دبي التجاري" 6% إلى 337 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك دبي التجاري بنسبة 6% لتصل إلى 337 مليون درهم. وجاءت النتائج مطابقة لتوقعات المحللين.

فيما ارتفعت الأرباح الصافية إلى 1.4 مليار درهم في 2019، بزيادة 20.5% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3.03 مليار بنسبة 11.3% نتيجة للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وسجل البنك ارتفاعاً في المصاريف التشغيلية بنسبة 3.1% لتصل إلى 885 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية 15.1% لتصل إلى 2.15 مليار درهم، وفقا لما نقلته "الخليج".

وبنهاية العام، حافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.01% في حين بلغت نسبة كفاية الشق الأول من رأس مال حقوق الملكية العادية 12.85%.

وارتفع إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 18.5% ليصل إلى 64.0 مليار درهم، وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 60.2 مليار درهم بنسبة 18.1%.

وارتفعت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة 6.2%. واستمر البنك بالإدارة المنضبطة للمصاريف مع زيادة الاستثمار في القدرات الرقمية من أجل دعم نمو الأعمال وتقديم خدمات أفضل للعملاء.

واصل معدل كفاءة التشغيل (الكلفة إلى الدخل) التحسن ليصل إلى 29.2% (2018: 31.5%).