10.4 مليار دولار أرباح 8 بنوك إماراتية خلال 2019

ارتفع صافي أرباح 8 بنوك وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى نحو 38 مليار درهم (10.4 مليار دولار) خلال العام 2019 بنمو نسبته 17.2% مقارنة مع أرباحها المسجلة في العام 2018 والبالغة 32.414 مليار درهم.

وتضم قائمة البنوك الثمانية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني وبنك الشارقة الإسلامي.

وأظهر تحليل البيانات المالية للبنوك الأربعة المدرجة في سوق دبي المالي والتي أفصحت عن نتائجها ارتفاع أرباحها إلى 19.05 مليار درهم تقريبا خلال العام 2019، بزيادة نسبتها 34.6% مقارنة مع 14.14 مليار درهم في العام 2018.

وعلى مستوى البنوك الأربعة المدرجة في سوق أبو ظبي للأرواق المالية، فقد بلغت أرباحها 18.95 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 3.7% مقارنة مع 18.273 مليار درهم في العام 2018.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الأول على صعيد قيمة الأرباح المتحققة، والتي بلغت 14.5 مليار درهم في نهاية عام 2019، وبزيادة نسبتها 44% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام 2018.

ويعود ارتفاع الأرباح التي حققها البنك إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنحو 29% ليصل إلى 22.42 مليار درهم مقابل 17.4 مليار درهم خلال العام 2018، بالإضافة إلى تحقيق أرباح غير متكررة قدرها 4.39 مليار درهم.

وحل "بنك أبوظبي الأول" بالمرتبة الثانية بأرباح قدرها 12.5 مليار درهم نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2018 .. فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4% لتصل إلى 20.25 مليار درهم، مقارنة مع 19.45 مليار درهم خلال العام 2018.

وبلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري الذي حل ثالثا 4.79 مليار درهم خلال 2019، مقارنة مع 4.84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.