احتياطي النقد بمصر يواصل الارتفاع ويسجل مستويات جديدة

كشفت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح المركزي المصري في بيان بثه عبر موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ 45.456 مليار دولار في نهاية شهر يناير الماضي، مقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي.

وكان "المركزي المصري" قد أعلن في بداية شهر يناير الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.14% بقيمة 65 مليون دولار، على أساس شهري. ولفت إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى مستوى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر من العام 2019.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع مساهمة الذهب في رصيد الاحتياطي الاجنبي في مصر خلال العام 2019 بنسبة 21.5% بما يعادل نحو 585 مليون دولار، مضيفاً نحو 153 مليون دولار في الشهر الأخير من العام الماضي.

وارتفع رصيد احتياطي مصر من الذهب بنهاية 2019 إلى نحو 3.301 مليار دولار، مقابل نحو 2.71 مليار دولار في ديسمبر من العام 2018. وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد مصر من احتياطي الذهب خلال ديسمبر الماضي، بنحو 153 مليون دولار، مقابل نحو 3.148 مليار دولار في نوفمبر 2019 مرتفعاً بنسبة 5%.

وكان البنك المركزي المصري، قد وقع في أكتوبر الماضي، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن.

وحصلت مصر على 5 ودائع من السعودية بإجمالي 8 مليارات دولار، خلال الفترة من مايو 2012 وحتى يونيو من العام 2017، وكان من المقرر سداد جزء منها بقيمة 5.2 مليار دولار أكتوبر 2019، لكن تم تأجيلها وفق الاتفاق الذي تم توقيعه في واشنطن.