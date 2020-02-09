تمويل من ENBD لـ"أمنكو" بـ79 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن حصول الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" (شركة تابعة) على تمويل من بنك الإمارات دبي الوطني "ENBD".

وذكرت "باتك" في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن "إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية يبلغ 79 مليون ريال، غير أن استخدام هذه التسهيلات سيعتمد على المسحوبات الفعلية منها وفقاً للاحتياجات المالية للشركة".

وأفادت بأن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات مقابل ضمانات، سند لأمر بمبلغ 79 مليون ريال مقدم من قبل شركة أمنكو، وضمان مقدم من قبل شركة باتك، وضمان مقدم من قبل شركة حلول المدن الذكية.

وأوضحت أن الهدف من التمويل هو تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية التابع لشركة حلول المدن الذكية (شركة الموقف السريع سابقا).

وتمتلك الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو" (المملوكة لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بنسبة 94.88%) في شركة حلول المدن الذكية بشكل مباشر وغير مباشر ما نسبته 40.6% من إجمالي حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية (شركة الموقف السريع سابقا).

ويعتبر مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية باكورة أعمال شركة حلول المدن الذكية (شركة الموقف السريع سابقا) وعددها نحو 20 ألف موقف ذكي وتعتبر الأضخم في السعودية على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة.