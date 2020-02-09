"الأهلي المصري" يقود تحالفا لترتيب قرض بـ1.8 مليار جنيه

وقع تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري، عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات.

وأوضح البنك في بيان اليوم الأحد، أن التمويل الذي تم بالاشتراك بين البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي، بغرض تنفيذ عملية المقاولات المسندة للشركة من جانب جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال تنفيذ مشروع كمبوند سكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

ويمثل التمويل المشترك الذي تم توقيعه مع البنكين نسبة 20% من التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع، وذلك بغرض تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال مشروع كمبوند سكني بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة والتي تشمل أعمال الحفر والردم والإحلال والأساسات بأنواعها والهيكل الخرساني والمباني والعزل الخاصة بالمشروع السكني بإجمالي مسطحات 700 فدان.

ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 5.932 مليار جنيه.

وأوضح البنك الأهلي المصري في بيان أن التمويل يعد تأكيدا على قدرة البنوك على المشاركة في ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، ومنها قطاع البناء والتشييد الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في إنشاء المزيد من المدن الجديدة والتجمعات العمرانية، على أن تكون وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي كوجهة جديدة للتجمعات السكنية فضلاً عن كونها منطقة جاذبة للسياحة طوال السنة.

وذكر أن المدينة الجديدة تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع والتي تشارك العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر، كما يعد تأكيداً على قدرة البنوك على ترتيب تمويلات مشتركة تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وعلى خطط التنمية بالدولة بشكل عام.