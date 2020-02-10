بنوك تركيا تتدخل لإنقاذ الليرة.. فهل تفلح هذه المرة؟

شهدت الليرة التركية تعاملات متقلبة اليوم الاثنين لتسجل مستوى أقل من 6 ليرات للدولار بعد خسائر حادة تكبدتها الجمعة بعدما أعلنت‭‭ ‬‬ الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المصرفي قيودا جديدة على معاملات النقد الأجنبي.

وقال مستثمرون ومتعاملون إن الهبوط الحاد المفاجئ للعملة ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، تشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة بهد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام المنصرم.

وقالت الجهة التنظيمية أمس الأحد إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية العملات‭‭‬ ‭‬‬سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية إلى 10% من حقوق المساهمين بدلا من 25% كما تحدد في أغسطس آب 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

وارتفعت الليرة إلى 5.975 مقابل الدولار وسجلت 5.9955 بحلول الساعة 0817 بتوقيت غرينتش. ويوم الجمعة هبطت الليرة إلى 6.05 وهو أقل مستوى في التعاملات العادية منذ مايو الماضي.