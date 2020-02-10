تغطية سندات "الإمارات دبي الوطني" تفوق 4 مرات

أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار سندات بنك "الإمارات دبي الوطني" أن الطرح اجتذب طلبات بلغ حجمها 2.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم الإصدار 500 مليون دولار، ولأجل خمس سنوات.

وتضم قائمة مرتبي الإصدار مجموعة من البنوك من بينها CitiBank وJPMorgan وSociete Generale.

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني، يعد صاحب العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 4.13 مليار دولار، حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر".

وحل البنك ضمن أفضل 100 علامة تجارية مصرفية في العالم، وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وصعد "الإمارات دبي الوطني" بتصنيفه 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي ليحل هذا العام في المرتبة 68 على مستوى العالم في تصنيف "براند فاينانس" للاستشارات، لأكبر 500 بنك في العالم، والذي نشرته مجلة "ذا بانكر" في عددها لشهر فبراير.