البنك الدولي: لا ننوي تقديم أي قروض جديدة لمكافحة كورونا

أشار البنك الدولي إلى تقديمه مساعدات فنية للصين لمكافحة فيروس كورونا، إلا أنه لا ينوي تقديم أي مساعدات مالية أو أي قروض جديدة لبكين، معتبرا أن لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها.

علما أن الصين كانت قد أعلنت عن ارتفاع احتياطياتها الأجنبية في يناير الماضي إلى نحو 3.1 تريليونات دولار.

وكانت قد أشارت مصادر مصرفية لوكالة رويترز إلى أن أكثر من 300 شركة صينية تبحث عن قروض بقيمة 8.2 مليارات دولار، بهدف التخفيف من تأثير فيروس كورونا عليها.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن البنك يقدم مساعدات فنية للصين لدعمها في مكافحة وباء الفيروس التاجي لكن لن يكون هناك قروض جديدة.

وصرح مالباس في مقابلة مع رويترز أمس الاثنين أن البنك يعمل مع منظمة الصحة العالمية لمساعدة الصين بما في ذلك تقديم المشورة بشأن أزمات صحية سابقة، لكنه لا ينوي تقديم مساعدات مالية لأن الصين لديها موارد وفيرة.

وأضاف "الصين لديها احتياطيات دولية كبيرة خاصة بها". وتابع أنه لا تجري دراسة قروض جديدة في الوقت الحالي.



وأعلنت الصين أن لديها احتياطيا من النقد الأجنبي بلغ 3.115 تيلوين دولار في يناير كانون الثاني.

وقال مالباس إن خبراء من البنك يجرون مناقشات مع السلطات الصينية وقد يقدمون مساعدة فورية في مراقبة المرض وسلامة الغذاء والدروس المستفادة من أوبئة سابقة وتحليل تأثير التفشي على اقتصاد الصين.



وامتنع عن الإدلاء بتقدير لأثر الأزمة على الصين أو نمو الاقتصاد العالمي، موضحا أن من السابق لأوانه القول ما اذا كان البنك الدولي سيخفض توقعاته الضعيفة بالفعل للعام المالي كاملا.



وقال "من الواضح أن الفيروس التاجي يكبح النمو في النصف الأول من 2020. لكن فيما يخص التبعات طويلة الأمد، علينا أن نرى مع توالي ردود الفعل وحدوث تعديلات".