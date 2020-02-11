نمو أرباح "الراجحي" الفصلية إلى 2.15 مليار ريال

كشفت البيانات المالية لمصرف الراجحي، تحقيق صافي ربح بـ 2.15 مليار ريال، للربع الرابع من 2019، مقابل خسائر صافية بلغت 3.5 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وخلال عام 2019 حقق البنك قفزة بصافي الأرباح، بلغت نسبتها نحو 169.6%، مقارنة بـالعام 2018.

ووفقاً لنتائج المصرف على "تداول"، اليوم الثلاثاء، قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 10.16 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل 3.77 مليار ريال للعام السابق.

وأوضح المصرف، أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات، نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

وأشار إلى أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بـالسنة السابقة بنحو 81.7%، حيث إن العام 2018 يتضمن مبالغ التسوية للزكاة للسنوات السابقة وحتى 2017.

كما بين المصرف، أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات، نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، وكذلك ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، قابل ذلك انخفاض في رواتب ومزايا الموظفين.

وأظهرت البيانات المالية للمصرف، ارتفاع صافي الربح، قبل الزكاة والضريبة، إلى نحو 11.33 مليار ريال، في عام 2019، مقابل 10.14 مليار ريال في عام 2018، بارتفاع نسبته 11.74%.

وارتفعت أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الثالث من 2019، نحو 12.4%، إلى 2.83 مليار ريال، مقابل 2.52 مليار ريال للربع المماثل من العام 2018.

وأظهرت البيانات المالية للمصرف، ارتفاع صافي الأرباح، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 7.3 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.