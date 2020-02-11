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بنك الرياض يعتزم إصدار صكوك تصل لـ3 مليارات دولار

المصدر: العربية.نت
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يعتزم بنك الرياض تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية وطرحها داخل وخارج المملكة بالدولار الأميركي، دون تحديد إطارا زمنيا له.

وذكر البنك أن قيمة الطرح لن تتجاوز 3 مليارات دولار، وذلك بهدف تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك.

وعين البنك كلا من "جي بي مورجان" والرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد وشركة HSBC إضافة إلى بنك أبوظبي الأول كمديرين مجتمعين للطرح المتوقع.

ويهدف الطرح المتوقع إلى تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، مما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية.

ويخضع الطرح المتوقع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

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#سندات, #صكوك, #بنك الرياض

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