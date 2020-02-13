كريدي سويس يحقق أفضل ربح منذ 2010

أعلن كريدي سويس عن ارتفاع بنسبة 69% في صافي الربح السنوي، اليوم الخميس، فيما يعد إنجازاً أخيراً للرئيس التنفيذي المستقيل، تيجاني تيام.



واستقال تيام بعدما أثارت فضيحة تجسس بالبنك استياء عارماً في مجلس الإدارة، وسيغادر رسمياً، غداً الجمعة. وسيحل توماس جوتشتاين وهو شخصية مخضرمة بالبنك محله.



وقال جوتشتاين إن المجموعة تظل ملتزمة باستراتيجيتها وأهدافها المعلنة مسبقاً.



وارتفع صافي الربح إلى 3.419 مليار فرنك سويسري (3.50 مليار دولار) للعام. وكان محللون قد توقعوا في المتوسط أن يحقق كريدي سويس 3.5 مليار فرنك، وذلك بحسب 13 محللاً استطلع البنك آراءهم.



وأمضى تيام معظم مدة عمله في كريدي سويس، التي استمرت أربعة أعوام ونصف، وهو يحاول تثبيت دعائم خفض للتكاليف والخروج من الأنشطة المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر والأكثر استهلاكاً لرأس المال.



وخلال ولاية تيام، انخفضت تكاليف التشغيل أكثر من 20%، بينما تقلص صافي الإيراد نحو 13% منذ 2014، وهو آخر عام كامل قبل تسلم تيام المسؤولية في يوليو تموز 2015.



وفي 2019، حققت المجموعة نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 77.6%، وهي الأفضل منذ 2010.