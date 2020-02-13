بلومبرغ: "أبوظبي الإسلامي" يخطط لخفض الإنفاق بـ 500 مليون درهم

استقرت أرباح" مصرف أبوظبي الإسلامي" في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 750 مليون درهم.

وجاءت الأرباح أعلى من التوقعات البالغة 645 مليون درهم.

وبلغت أرباح المصرف 2.6 مليار درهم خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 4% مقارنة بعام 2018.

وارتفعت إيرادات البنك بـ2.5% خلال العام الماضي إلى نحو 6 مليارات درهم، بدعم من ارتفاع الدخل من الاستثمارات وصرف العملات الأجنبية.

وفي سياق آخر، صرحت مصادر لوكالة بلومبرغ أن "أبوظبي الإسلامي" يسعى لخفض الإنفاق بنحو 500 مليون درهم من خلال تخفيض الوظائف وإغلاق بعض الفروع في الإمارات وفي دول أخرى.