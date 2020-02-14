"ساما" تُصدر إطار "الحوكمة الشرعية" للبنوك في السعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، إطارا إشرافيا للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت "ساما" في بيان صادر، يوم الخميس، أن الخطوة تأتي انطلاقاً من الدور الإشرافي والرقابي لمؤسسة النقد العربي، ونظراً للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار "إطار الحوكمة الشرعية" الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

وتابعت، أن إطار الحوكمة الشرعية تضمن تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.