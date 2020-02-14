"كومرتس بنك" يتكبد خسائر فصلية بـ59 مليون دولار

أعلن كومرتس بنك الألماني تكبد خسارة في الربع الرابع من 2019 جاءت أقل من المتوقع، مضيفا أنه يتطلع إلى مزيد من خفض التكاليف في الوقت الذي يجري فيه عملية إعادة هيكلة بعد فشل محاولة للاندماج مع دويتشه بنك.

وقال الرئيس التنفيذي مارتن تسيلكه، إنه يشعر بمزيد من التفاؤل حيال آفاق البنك رغم الخسارة البالغة 54 مليون يورو (59 مليون دولار) التي عزاها البنك إلى زيادة الضرائب ومخصصات تسريح موظفين.

لم تكن الخسارة، التي تأتي بالمقارنة مع ربح صاف 113 مليار يورو قبل عام، بالسوء الذي كان متوقعا عند 99 مليون يورو وفقا لتقديرات المحللين، في حين صعدت أسهم كومرتس بنك 4.7%.

وجاءت الإيرادات الفصلية هي الأخرى أفضل قليلا من توقعات المحللين. وقال البنك إنه سيعلن الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بتقليص النفقات خلال الأشهر المقبلة.

وللعام بأكمله، حقق كومرتس بنك ربحا 644 مليون يورو، انخفاضا من 862 مليونا في 2018.