هيئة السوق تقر زيادة رأسمال مصرف الإنماء لـ20 مليار ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مصرف الإنماء زيادة رأس ماله من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال.

وبحسب بيان الهيئة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" فإن زيادة رأس مال المصرف ستجري بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون.

وتشمل أسهم المنحة، المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة المصرف تاريخه في وقت لاحق.

وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (3,423,000,000) ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ (1,577,000,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وبعد إجراء هذه الخطوة، يزداد عدد الأسهم من (1,500,000,000) سهم إلى (2,000,000,000) سهم، بزيادة قدرها (500,000,000) سهم.

واشترطت موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال، أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على أن يستكمل المصرف الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.