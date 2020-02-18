أرباح بنك القاهرة تقفز 60% لـ 4 مليارات جنيه في 2019

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع الأرباح الصافية لبنك القاهرة بعد الضرائب بنسبة 60% على أساس سنوي خلال العام الماضي.

وكشفت نتائج الأعمال التي أعلنها البنك أمس، أن أرباحه الصافية بعد الضرائب لامست 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وأظهرت نتائج الأعمال استمرار المركز المالي للبنك في النمو ليرتفع إجمالي الأصول إلى نحو 183.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 10% مقارنة بالأرقام المسجلة خلال العام 2018، مدعوماً بارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بقيمة 13.2 مليار جنيه لتصل إلى 79.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 20% مقارنة بنهاية العام المالي 2018.

وذكر البنك أن محفظة الودائع ارتفعت بواقع 20 مليار جنيه لتصل إلى 151 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغت نسبته 15% مقارنة بعام 2018.

وأشارت البيانات إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ارتفعت بنسبة 90% لتصل إلى نحو 13.7 مليار جنيه خلال العام 2019، فيما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر نحو 7 مليارات جنيه بنهاية العام 2019.

وارتفعت محفظة قروض التمويل العقاري بنسبة 25% لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه خلال العام 2019 مقابل نحو 1.7 مليار جنيه خلال العام 2018.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الماضي، تمكن بنك القاهرة من تحقيق أرباح بلغت نحو 3 مليارات جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2018، وذلك بعد خصم قيمة الضرائب.

وذكر البنك أن محفظة القروض سجلت بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020 زيادة بواقع 9.6 مليار جنيه، لتصل إلى 76 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 14% مقارنه بنهاية العام المالي 2018 / 2019.

وسجلت الودائع زيادة بنحو 17.6 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 14%، لتصل إلى 149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2018 / 2019.

فيما سجل صافي الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2019 ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل إلى 6 مليارات جنيه.