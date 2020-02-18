"الدولية الإسلامية" تقدم 72 مليار دولار تمويلات تجارية

أكد هاني سنبل الرئيس التنفيذي لدى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، أن المؤسسة قدمت ما يزيد على 72 مليار دولار كتمويلات تجارية.

وأضاف سنبل في مقابلة مع "العربية" أن التمويلات المقدمة استفادت منها دول من أقصى الغرب في "سورينام" حتى أقصى الشرق في "جاكرتا" بإندونيسيا، وهي تغطي رقعة كبيرة جدا من أنشطة التجارة بين دول العالم الإسلامي.

وكشف أن المؤسسة نجحت في "تعبئة ما يفوق 30 مليار دولار، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية، وما تحظى به المؤسسة الدولية الإسلامية من تصنيف مالي قوي".

ووصف سنبل المؤسسة بأنها "ذراع البنك الإسلامي للتنمية، المعنية بالتجارة في العالم الإسلامي، وإحدى قصص النجاح التي تنسب لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ظل عزوف الكثير من المؤسسات الدولية، عن تمويل الأنشطة التي تستهدف أن تكون التجارة هي إحدى محركات النمو الاقتصادي".

يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قادت المرحلة الأولى من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، بين عامي 2014 و2018، حيث تم اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، وشملت هذه المشاريع عدة مجالات كتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسي وإعداد استراتيجيات التصدير وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تنمية قطاع التجارة الخارجية لهذه الدول.