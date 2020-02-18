رئيس وزراء لبنان يلتقي وفداً من مؤسسة التمويل الدولية

المصدر: بيروت - أ ف ب

التقى رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الثلاثاء في بيروت وفداً من مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت الوكالة الرسمية أفادت في وقت سابق أن دياب سيلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي الذي طلبت السلطات منه تقديم مساعدة، قبل أن تحذف خبرها وتورد أن دياب سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

وحضر الاجتماع وزراء عديدون، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة، وجرى خلاله بحث "موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار".

ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعد، وفق موقعها الإلكتروني، "أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية".

ويشهد لبنان منذ أشهر انهياراً اقتصادياً متسارعاً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.

وأعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي أن الحكومة اللبنانية طلبت من المنظمة الدولية تقديم "مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد" اللبناني.

ورجح مصدر مقرب من الملف لفرانس برس أن يلتقي دياب وفد صندوق النقد الدولي الخميس لبحث مسألة المساعدة التقنية، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يلتقي الوفد أيضاً حاكم مصرف لبنان.

وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلف عنه.