مجلس الوزراء يوافق على تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تنظيم بنك التصدير والاستيراد.

ووفقا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية" جاء ذلك بعد الاطلاع على توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، قد أعلن أمس اعتزام الوزارة إطلاق "بنك الصادرات" خلال الأيام المقبلة ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، مضيفا أنه من خلال بنك الصادرات سيتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية والعمل على تقريب المصانع العاملة في نشاط واحد.

وتم الإعلان عن إنشاء بنك الصادرات بنهاية عام 2017 برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين بالسعودية.

وأوضح الخريف أن قطاعي الصناعة والتعدين من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها المملكة في التنوع الاقتصادي، لذلك جاء فصل قطاع الصناعة والتعدين وجعلها وزارة مستقلة ليؤكد الجدية في توفير فريق عمل يختص بدعم هذين القطاعين لتنويع مصادر الدخل وإحداث تغيير حقيقي في نوعية التنمية المستهدفة.

وأشار إلى أن دور الوزارة هو إكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة واستغلال الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، إضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

إلى ذلك، تطرق مجلس الوزراء إلى ما تقوم به الجهات المعنية من تحضيرات لاستضافة السعودية قمة الشرق الأوسط للمنتدى الاقتصادي العالمي، في شهر أبريل المقبل، على خلفية الاتفاقية التي وقعتها مع المنتدى لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في المملكة، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، مما يعزز توجهات القيادة الحكيمة بالإسهام في تبني التقنية وأفضل ممارساتها العالمية، وفي إطار الجهود الرامية لتطوير حلول فاعلة لتحديات القطاعات الحيوية في المملكة.