HSBC قلقٌ من استمرار "كورونا".. خسائر قد تصل لـ600 مليون دولار

قال المدير المالي لبنك "HSBC"، إيوان ستيفنسون، إن البنك قد يضطر لتخصيص 600 مليون دولار إضافية لتغطية خسائر متعلقة بالقروض إذا استمر تفشي فيروس كورونا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح ستيفنسون، اليوم الثلاثاء، أن بنك إتش.إس.بي.سي يضع تصورات عدة لتأثير الفيروس على أنشطته، ووفق أطول فترة لاستمراره في إطار تلك الفرضيات، سيكون على البنك تحمل زيادة في القروض الرديئة تصل إلى ذلك الحد.

وصرح ستيفنسون للمحللين خلال مؤتمر بالهاتف "ستكون هناك آثار على الإيرادات وستزداد حدتها إذا استمر فيروس كورونا لما بعد الشهر المقبل وحتى 6 أسابيع".

وكان منظمو معرض جنيف الدولي السنوي للاختراعات، قد أعلنوا الاثنين، أنه تأجل 6 أشهر، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن كان مقررا إقامته خلال شهر مارس المقبل، مبينين أن نصف العارضين يأتون من آسيا.

وقالت إدارة المعرض في بيان رسمي لها، إنها "اختارت أن تكون حذرة وقررت تأجيل أكبر حدث من نوعه في العالم إلى سبتمبر"، مشيرة إلى صعوبات أمام المخترعين في تخطيط رحلاتهم.

وأضافت أن من بين الـ50% من العارضين القادمين من آسيا، فإن ثلثهم من الصين وثلثا آخر من هونغ كونغ.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.