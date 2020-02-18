HSBC يتوسع في الشرق الأوسط ويقلص أعماله في أوروبا وأميركا

أعلن مصرف HSBC اعتزامه تعزيز وحداته المصرفية الاستثمارية في آسيا والشرق الأوسط ضمن أضخم عملية إعادة هيكلة منذ الأزمة المالية العالمية بتكلفة 7.3 مليار دولار.

وفي مقابل التخارج من أعمال عدة من بينها أجزاء من استثماراته في أوروبا والولايات المتحدة.

وتراجعت أرباح HSBC بـ33% في عام 2019 مقارنة بأرباح عام 2018 لتصل إلى 13.35 مليار دولار.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين والبالغة نحو 14 مليار دولار.

ويطمح البنك ضمن إعادة الهيكلة إلى تقليص تكاليفه بـ4.5 مليار دولار.

ومن ناحية أخرى قال HSBC إن تأثير تفشي فيروس كورونا لم يُحسب بالكامل في تقريره المالي، مما يشير إلى أنه قد يحتاج إلى رفع تقديراته لخسائر القروض المتوقعة.

وكان البنك قد توقع أن تبلغ خسائر القروض في الربع الرابع 2019 بـ733 مليون دولار.