بنك الرياض للعربية: الحاجة لإصدار صكوك جديدة ستتضح بالربع الثالث

قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الطرح الدولي من الصكوك شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين أبدى أكثر من 280 مستثمرا دوليا اهتماما بصكوك البنك.

وحول ما إذا كان البنك سيقوم بطروحات جديدة من الصكوك خلال العام الجاري قال السدحان "سنراقب نمو البنك ومدى احتياجه، وفي الربع الثالث ستتضح حاجتنا إلى إصدارات جديدة خلال العام الحالي أو في 2021".

وأشار السدحان إلى أن حجم برنامج طرح الصكوك لبنك الرياض يبلغ 3 مليارات دولار.

وأعلن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، انتهاء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأميركي.

وأضاف البنك، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي قيمة الطرح بلغ 1.5 مليار دولار ويصل أجلها إلى 10 سنوات، وسيتم تسويتها يوم الثلاثاء المقبل 25 فبراير.

وأوضح أن إجمالي عدد الصكوك التي جرى الاكتتاب بها بلغ 7500 صك، بقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار للصك الواحد.

موضوع يهمك أعلن بنك الرياض، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار الأميركي.وأضاف... تغطية صكوك بنك الرياض الدولية بأكثر من 5 مرات شركات

وأشار إلى أن العائد السنوي على الصكوك بلغ 3.174%، وتدفع نصف سنوياً في نهاية كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ تسوية الطرح حتى اليوم الذي يسبق تاريخ 25 فبراير 2025.

وتستحق الصكوك في 25 فبراير 2030، ويمكن للبنك شراؤها اعتبارا من تاريخ 25 فبراير 2025. وذكر البنك أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية للسوق المالية للندن.