مصارف لبنان: جدولة الدين تتوجب محادثات مع حملة السندات

شددت جمعية مصارف لبنان على أنه إذا كانت الحكومة تتجه لإعادة جدولة الدين، فيجب أن يكون بشكل "منظم".

يأتي ذلك خلال لقاء جمع رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في السراي الحكومي، بحثا خلاله موضوع استحقاق "اليوروبوندز".

موضوع يهمك نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر نيابي، بعد اجتماع أسبوعي، الأربعاء، قوله إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن إعادة... لبنان يصارع استحقاق السندات.. وفقدان 220 ألف وظيفة اقتصاد

وقال صفير، "إعادة جدولة الدين ينبغي أن تكون عبر محادثات مع حملة السندات وبخاصة الصناديق الأجنبية التي أبدت استعدادا للتفاوض".

وتابع : "هدفنا الحفاظ على حسن سير المرافق العامة والحفاظ على الودائع المؤتمنين عليها وأي قرار في موضوع اليوروبوندز تأخذه الحكومة حصرًا بما يناسب لبنان".

إعادة هيكلة الدين.. "الحل الأمثل"

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر نيابي، بعد اجتماع أسبوعي، الأربعاء، قوله إن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن إعادة هيكلة الدين هي "الحل الأمثل" لاستحقاقات السندات الدولية للبلاد، والتي تتضمن سندات يحين موعد سدادها في التاسع من مارس.

ويقول خبراء إن قيمة الاستحقاقات من السندات الدولية تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، تشكل طريقة معالجتها عبئا ثقيلاً قد يعقد وضع الاستدانة الدولية للبنان في المستقبل.

ونقل النائب علي بزي عن بري قوله بعد اجتماع أسبوعي لحركة أمل الشيعية، المتحالفة مع حزب الله المدعوم من إيران "فيما يتعلق باستحقاقات اليوروبوندز يرى دولته أن إعادة الهيكلة للدين هي الحل الأمثل".



وقال بري إن الأولوية يجب أن تُمنح أيضا لمعالجة قطاع الكهرباء الذي يستنزف ملياري دولار من الخزانة سنويا ورغم ذلك لا ينتج ما يكفي البلاد.