20 مليار دولار قيمة بطاقات الهدايا في أميركا

تحمل بطاقات الهدايا أرصدة هائلة بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة والبعض منها قد لا يستخدم حتى. وتبلغ قيمة هذه البطاقات غير المصرفية 20 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أظهره مسح أجرته يو جوف "YouGov".

وقد أظهر الاستطلاع أن نصف البالغين في الولايات المتحدة لديهم في المتوسط حوالي 167 دولارا في شكل من أشكال الائتمان غير المستخدم بما في ذلك قسائم استرداد شركات الطيران.

أما الأشخاص ذوو الدخل الأسري الذي يزيد عن ثمانين ألف دولار فلديهم القيمة الأعلى للائتمان غير المستخدم، بمتوسط 297 دولارا، تليهم العائلات التي فيها أولاد قصر (274 دولارًا)، فجيل الألفية (234 دولارًا).

ولدى شركة ستاربكس وحدها 1.7 مليار دولار في أرصدة بطاقات الهدايا غير المصروفة كما بنهاية 2019، و425 مليون دولار منها تم شراؤها في الربع الأخير من السنة.

أما متاجر التجزئة تارجيت كورب لديها 683 مليون دولار على بطاقات الهدايا اعتبارًا من 2 نوفمبر الماضي.

وما كان مدهشا أكثر في المسح أن 25% من الأميركيين تركوا بطاقات الهدايا تنتهي صلاحيتها، علما أنه يمكن إعادة بيعها في السوق الثانوية من خلال مواقع إلكترونية متخصصة.