إطلاق بنك للمشروعات الصغيرة قريباً بشراكة بين السعودية وكوريا

قال بيونغ ووك جو، السفير الكوري في الرياض، إن بلاده تدرس تأسيس أول بنك من نوعه لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع الحكومة السعودية.

وأضاف أنه يتم تقييم دراسة المشروع في المرحلة الحالية، متوقعاً أن يرى البنك النور قريباً، وفقاً لجريدة الاقتصادية السعودية.

وأشار جو إلى أن الاستثمارات الكورية في المملكة تصل إلى 6 مليارات دولار، ويوجد في الوقت الحالي كثير من الشركات الكورية التي ترغب في الاستثمار في مشاريع سعودية مثل نيوم والبحر الأحمر.

وأكد أن الشركات الكورية في تحالف مع نظيرتها الإسبانية والهولندية تتولى إدارة ثلاثة خطوط في مترو الرياض هي الرابع والخامس والسادس، الذي يتوقع تشغيله في نوفمبر المقبل قبل قمة العشرين، مضيفاً أن "هناك أكثر من ألفي كوري يقيمون في المملكة، ويتركز عملهم في القطاعين الهندسي والصناعي".

وعن التعاون في مجال الطاقة النووية، أوضح أنه يجري حالياً تدريب 17 شاباً سعودياً على المولدات النووية الصغيرة، لتعزيز الشراكة مع المملكة في مجال توليد الطاقة النووية، مبيناً أن كوريا ضمن خمس دول مرشحة لمشروع الطاقة النووية.

تجارة ثنائية

ونوه السفير الكوري لدى السعودية بأن التجارة الثنائية بين الدولتين في 2018 وصلت إلى 30 مليار دولار لتضع المملكة ثامن أكبر شريك لكوريا، بينما كوريا في المرتبة 15 في الشركاء التجاريين لدى المملكة.

ولفت إلى أن كوريا تسعى إلى جذب السياح السعوديين، إذ تستقبل حاليا عشرة آلاف سعودي سنويا. وفيما يتعلق بقانون التأشيرات السياحية السعودية، أوضح أن كوريا ضمن قائمة الدول التي تتمتع بسهولة استخراج تأشيرات السياحة، مضيفاً أن "كثيراً من الكوريين سيرغبون في المجيء لاكتشافها كدولة سياحية".

وعن الاستعدادات الكورية للحد من انتشار فيروس كورونا، ذكر أنه تم اكتشاف بعض الحالات في كوريا قادمة من الصين، وأنهم نصحوا مواطنيهم بعدم السفر حاليا.