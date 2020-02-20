تراجع الأرباح الفصلية لبنك "وربة" 5% إلى 4.4 مليون دينار

تراجعت أرباح بنك وربة في الربع الرابع 2019 بنسبة 5% إلى 4.4 مليون دينار. وذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 17.7 مليون دينار. وعزا البنك تراجع الأرباح إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.

وعلى المستوى السنوي ارتفعت الأرباح في العام 2019 بنسبة 30% إلى 16.5 مليون دينار.

وأوضح بنك وربة، أنه حقق أرباحاً بقيمة 16.5 مليون دينار كويتي (53 ملیون دولار) خلال 2019، مقارنة بـ12.7 مليون دينار (41 مليون دولار) بالعام السابق له.

وبلغت ربحية السهم خلال العام الماضي 7.7 فلس.

وقال شاهين الغانم الرئيس التنفيذي لبنك وربة "سبب القفزة بمحفظة التمويل 41% جاء من جميع محافظ قطاعات الأعمال في بنك وربة وقطاع تمويل الأفراد والشركات والاستثمار وجميعها شهد نمو قوي خلال 2019 وهو ما انعكس على اجمالي تمويلاتنا والنمو الذي حصل فيها. جميع قطاعات الأعمال لدى "بنك وربة" نمت وركزنا على تمويل الأفراد بشكل خاص عام 2019 من خلال طرح منتجات وخدمات متميزة بالإضافة لتمويل الشركات التي كان لنا حصة متميزة في السوق وحصتنا السوقية نمت بـ5.5%".

إلى ذلك، قال رئیس مجلس إدارة البنك، عبدالوھاب الحوطي، إن الإیرادات الإجمالیة للمصرف ارتفعت في 2019 بنسبة 40 بالمائة، لتبلغ 7ر123 ملیون دینار (نحو 401 ملیون دولار).

وأضاف الحوطي، أن الإیرادات التشغیلیة ارتفعت بنسبة 20% لتبلغ 59.6 ملیون دینار (نحو 193.2 ملیون دولار) في 2019، مقابل49.5 ملیون دینار (نحو 160 ملیون دولار) عن عام 2018.

وذكر الحوطي أن إجمالي أصول البنك ارتفعت لتبلغ 3.144 ملیار دینار (نحو 10.19 ملیار دولار)، في حین شھدت المحفظة التمویلیة نموا ملحوظا لتصل إلى 2.26 ملیار دینار (نحو 7.3 ملیار دولار) بنسبة زیادة قدرھا 41%.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% على المساهمين عن العام الماضي.