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"المركزي الإماراتي" يحقق في مخالفات بنك أجنبي

المصدر: العربية.نت
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كشف مصرف الإمارات المركزي عن تحقيقه في مخالفات لفرع بنك أجنبي في الدولة بجريمة غسيل أموال، مشدداً على اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة على الفرع، والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقال: "نتواصل مع المصرف المركزي في باكستان بخصوص عدم امتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير".

وأكد أنه لن يتهاون بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة، ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسيل الأموال.

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