"بوبيان" يغلق العرض النقدي للاستحواذ على "بنك لندن"

أكد بنك بوبيان أنه أغلق عرضه النقدي الخاص بالاستحواذ على بنك لندن والشرق الأوسط بعد أن استلم موافقات تتعلق بنحو 91 مليون سهم.

وقال "بوبيان" في بيان للبورصة الكويتية اليوم، إنه تسلم حتى أمس الأربعاء، موافقات تتعلق بإجمالي عدد أسهم يبلغ نحو 90.67 مليون سهم من أسهم "بنك لندن".

وأوضح أن جمع الأسهم المُشار إليها مع الأسهم القائمة المملوكة لبنك بوبيان في "بنك لندن"، تمثل النسبة الإجمالية 71.08% من الأسهم العادية المُصدرة لرأسمال الأخير ليصبح شركة تابعة لبنك بوبيان اعتبارا من الربع الأول الحالي.

وتمثل هذه الأسهم أكثر من 45% من الأسهم العادية المصدرة للبنك.



وكان بنك بوبيان قد تقدم بعرض نقدي للاستحواذ على كامل أسهم البنك مقابل 158 مليون دولار.